更多編輯台推薦新聞：
尹錫悅當選韓國總統 未來政策走向一次看
國際

尹錫悅當選韓國總統 未來政策走向一次看

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權
國際

喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

矽統去年獲利創12年來新高 擬配發1.8元股利

2022/3/11 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）IC設計廠矽統去年歸屬母公司淨利新台幣1.98億元，創12年來新高，每股純益0.29元，每股淨值達34.1元，每股將配發1.8元股利，0.8元現金股利及1元股票股利。

受惠客戶需求增加，矽統去年總營收攀高至2.52億元，年增57.53%，營業淨損縮減至3.55億元，減少20.5%，在聯電股息挹注下，整體營運順利轉虧為盈，終結連5年虧損。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

矽統去年歸屬母公司淨利1.98億元，創12年來新高，每股純益0.29元，每股淨值達34.1元。矽統預計每股配發1.8元股利，包括0.8元現金股利及1元股票股利，若以10日收盤價22.55元，現金殖利率達3.54%。

聯電去年營運表現亮麗，歸屬母公司淨利達557.8億元，創歷史新高，每股純益4.57元，預計每股配發3元現金，矽統持有聯電2.85億股，可望有8.56億元入帳，每股將貢獻1.25元獲利，有助獲利表現。（編輯：張均懋）1110311

延伸閱讀
聯電股息挹注 矽統第3季獲利創單季21年最高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族