上市公司2月總營收2.88兆年增16.4% 航運成長居冠

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台灣證券交易所今天公布統計，全體上市公司今年2月營收總計新台幣2兆8864億元，較去年同期成長4067億元，增幅16.4%；以產業別觀察，航運業年增63.89%最大，電品電纜業年增46.27%居次，玻璃陶瓷業則成長38.24%位居第三。

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計886家及76家，共計962家皆已於111年3月10日前完成111年2月營收申報作業。其中2月營收成長公司共642家，衰退公司共320家。

另累計1至2月全體上市公司營收總計6兆2286億元，較110年同期成長6808億元、年增12.27%，營收成長公司共637家，衰退公司共325家。

證交所表示，全體上市公司111年2月當月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、電器電纜業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、觀光事業及橡膠工業。

全體上市公司1至2月累計營收呈現成長趨勢前三名產業為航運業、油電燃氣業及電器電纜業，衰退趨勢產業為橡膠工業、金融保險業及汽車工業。

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證交所說明， 2月份營收成長較大產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲；電器電纜業受鎳及銅等原物料上漲，以及商辦及廠辦需求，帶動用線需求增溫；玻璃陶瓷業則因市場需求強勁，玻璃價格持續提升帶動。

2月份營收衰退較大產業，金融保險業主要因保險業務淨收益減少，觀光事業受疫情影響，國內外旅遊需求減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減。（編輯：潘羿菁）1110311