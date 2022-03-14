終結10年零股利 陽明每股擬配發20元股息

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（中央社記者賴言曦台北14日電）陽明海運今天召開董事會，通過每股擬配發現金股利20元；以今天收盤價132.5元估算，現金殖利率達15.09%，也正式終結陽明連續10年零股利的窘境。

陽明海運今天傍晚公告2021年盈餘擬每股配發現金股利20元，殖利率估算約15.09%，符合法人及市場期待。

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受惠市場預期高股利發放題材，陽明海運今天股價上漲7元，以132.5元作收，漲幅達5.58%；三大法人今天也同步買超陽明；其中，外資買超6749張、投信買超505張、自營商買超1287張，合計買超達8541張。

而明天即將召開法人說明會的長榮今天也同步連動，三大法人積極進場押寶；其中，外資今天買超4402張、投信買超1850張、自營商買超4714張，合計達1萬967張，推升長榮股價終場上漲4.5元，收盤價164.5元，漲幅達2.81%。（編輯：張良知）1110314