開放低軌通訊衛星 陳耀祥：國安資安納入考量

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（中央社記者蘇思云台北14日電）俄烏戰爭讓外界看見低軌通訊衛星的重要性，NCC主委陳耀祥表示，國家在戰時調動民間通訊與傳播資源，都有相關作業流程確保關鍵基礎設施正常，在開放低軌通訊衛星部分，也會把國安、資安議題納入考量。

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥列席報告業務概況及當前立法計畫。民進黨立委林俊憲、無黨籍立委趙正宇呼籲台灣應該部署低軌通訊衛星，民進黨立委陳素月、劉世芳則關注台灣在低軌通訊衛星開放進度。

趙正宇詢問近期俄烏戰爭爆發後，各國也看見低軌通訊衛星的重要性，詢問發生戰爭能否確保通訊不中斷。

陳耀祥表示，軍事戰之外，現在更強調資訊戰。國家在戰時調動民間通訊與傳播資源，都有標準作業流程。第一時間會確保關鍵基礎設施狀態，災防或戰爭下，電信或低軌通訊衛星如何持續使用，國安會也有開會討論。

陳耀祥表示，低軌通訊衛星部分，國安規劃也會列為重點，行政院3月11日核定交通部先前預告的「無線電頻率供應計畫」修正草案，後續NCC將修訂相關法規，完成作業流程後就會開放業者申請，初步規劃採取審議制。

陳耀祥表示，在開放低軌通訊衛星部分，國安會、政院也都有把國安、資安議題納入考量，例如低軌通訊衛星有沒有中資等。其次，在法規上涉及幾項議題，包括對電信業者有外資股權比例限制、外國業者要不要落地、通訊保障監察議題等。

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至於何時可以開放業者申請執照，陳耀祥表示，時間點很難說，希望可以盡快開放；不過，台灣固網、行網基礎建設很好，民間相關需求較少，未來低軌通訊衛星的使用，可能思考偏鄉、戰爭、災防等備援功能。

依照作業流程，NCC後續會規劃對外公告「電信事業申請衛星頻率核配有關事項」、「衛星地球電台設置使用管理辦法」，預告60天蒐集意見後，再正式對外公告辦法，接著就會受理業者申請低軌衛星頻譜執照。（編輯：蘇志宗）1110314