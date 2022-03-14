陽明去年每股盈餘48.73元 法人：今年是海運好年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）陽明海運公告去年獲利新台幣1656.01億元，每股盈餘48.73元，董事會通過每股配發現金股利20元，股利配發率為41.04%；法人指出，陽明淨利符合市場預期，今年是「海運的好年」。

陽明海運今天上午召開董事會，會後公布財務報告。去年營收3336.87億元，營業毛利2131.31億元，淨利1656.01億元，每股盈餘（EPS）達48.73元。

陽明今天受惠市場預期高股利發放題材，終場股價上漲7元，以132.5元作收，漲幅5.58%：以今天收盤價計算，現金殖利率約為15.09%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

熟悉航運產業的法人認為，陽明的淨利表現符合市場預期，至於現金股利則優於原本的期待。陽明歷經走空的10年，如今航運生意供不應求，部分航運業者已經有不想跟貨攬業者簽約的想法，「今年是貨攬業者辛苦的一年，海運的好年」。

展望航運前景，法人指出，未來航運產業的難題不是缺櫃，而是各國基礎建設不足的問題。尤其是先進國家改善基礎建設時往往會面臨環評問題，如果亞洲要花3到5年改造，歐美國家恐須耗費10年，短期內要解決相關問題，恐怕「很難」。（編輯：張良知、楊凱翔）1110314