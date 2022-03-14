聯強：未涉足俄烏市場 戰爭加深供應鏈不確定性

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（中央社記者吳家豪台北14日電）3C通路商聯強國際今天召開法人說明會，集團副總裁杜書全說，聯強未涉足俄烏市場，但戰爭對供應鏈帶來另一個不確定因素，今年最大風險仍來自供應鏈。

展望今年表現，杜書全預估個人電腦（PC）、筆記型電腦需求將放緩，資訊家用產品將成長個位數百分比；其他3大產品線包括資訊商用、通訊、IC元件需求仍強，預期全年將成長兩位數百分比。

聯強2021年度營收與獲利同創新高，合併營收首度突破新台幣4000億元、達4094億元，年增22%；稅後淨利173億元，年增1.12倍；每股盈餘10.35元、配息5元，也改寫歷史新高。

法人提問俄烏戰爭對營運影響，杜書全回應，聯強並未涉足俄烏市場，在當地沒有業務。他認為俄烏戰爭主要影響經濟和供應鏈，談起來非常複雜，包括半導體特殊氣體都會影響資訊產業。

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杜書全坦言，原先認為零組件缺貨問題今年會慢慢改善、更穩定一點，但俄烏戰爭又投下一個不確定因素，現在要更謹慎觀察對供應鏈的影響。

展望聯強4大產品線，杜書全看好資訊商用產品今年持續成長，因為這2年業界非常重視營運智能化，增加很多需求，卻沒有好好被滿足。資訊家用產品雖有電競需求支撐，但PC、筆電成長空間有限，推估今年可能與去年持平或小幅衰退。（編輯：楊蘭軒）1110314