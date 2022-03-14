更多編輯台推薦新聞：
戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股

長榮航去年獲利逾66億 每股盈餘1.31元

2022/3/14 20:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮航空今天公布去年獲利新台幣66.08億元，每股盈餘1.31元。在航空貨運需求強勁下，長榮航貨運營收達852億元，年增率70.3%。

長榮航空今天公布2021年營業收入為953.32億元，較2020年增加20%；淨利達66.08億元，每股盈餘1.31元，較2020年淨損33.62億元、每股虧損0.69元，表現大幅改善。

另外，長榮航與合併子公司2021年合併營業收入為1038.72億元，較2020年增17%；合併本期淨利66.8億元，優於2020年合併淨損32.77億元。

長榮航2021年因各國邊境管制及檢疫措施，客運營收降為78億元，較2020年減少167億元，年減68.4%。長榮航空2021年載客數29萬人次，下滑87.4%，客運承載率20%，單位收益成長106.4%。

長榮航空去年貨運方面則受益於全球經濟復甦、商品庫存回補顯現，以及海運塞港外溢效應，為航空貨運帶來強勁需求。2021年載貨量達86萬噸，年增21.8%，貨運承載率93.9%，年增6.1個百分點，單位收益成長38.4 %。長榮航2021年貨運收益852億元，較2020年增加352億元，年增70.3%。

為滿足航空貨運日益強勁的需求，長榮航空14日董事會通過與以色列航太工業公司（IAI）簽約，2025年起將陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程。

長榮航指出，相較於適合載重貨的777F貨機，777-300ER較適合載運電商貨品。未來3架客機改貨機機型加入後，長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成。（編輯：張良知、楊凱翔）1110314

延伸閱讀
長榮航迎貨運海轉空商機 今年還有2架貨機交機長榮航第4季貨運運能增加6成 估運價易漲難跌長榮航第3季每股賺0.29元 貨運續扮營運要角
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀