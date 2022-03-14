長榮航去年獲利逾66億 每股盈餘1.31元
2022/3/14 20:17
（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮航空今天公布去年獲利新台幣66.08億元，每股盈餘1.31元。在航空貨運需求強勁下，長榮航貨運營收達852億元，年增率70.3%。
長榮航空今天公布2021年營業收入為953.32億元，較2020年增加20%；淨利達66.08億元，每股盈餘1.31元，較2020年淨損33.62億元、每股虧損0.69元，表現大幅改善。
另外，長榮航與合併子公司2021年合併營業收入為1038.72億元，較2020年增17%；合併本期淨利66.8億元，優於2020年合併淨損32.77億元。
長榮航2021年因各國邊境管制及檢疫措施，客運營收降為78億元，較2020年減少167億元，年減68.4%。長榮航空2021年載客數29萬人次，下滑87.4%，客運承載率20%，單位收益成長106.4%。
長榮航空去年貨運方面則受益於全球經濟復甦、商品庫存回補顯現，以及海運塞港外溢效應，為航空貨運帶來強勁需求。2021年載貨量達86萬噸，年增21.8%，貨運承載率93.9%，年增6.1個百分點，單位收益成長38.4 %。長榮航2021年貨運收益852億元，較2020年增加352億元，年增70.3%。
為滿足航空貨運日益強勁的需求，長榮航空14日董事會通過與以色列航太工業公司（IAI）簽約，2025年起將陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程。
長榮航指出，相較於適合載重貨的777F貨機，777-300ER較適合載運電商貨品。未來3架客機改貨機機型加入後，長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約1成。（編輯：張良知、楊凱翔）1110314
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