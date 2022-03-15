工總慰留王文淵蔡練生有尊嚴退休 林伯豐：最好結局

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）工商協進會理事長林伯豐今天說，工總召開臨時理監事會，慰留理事長王文淵，並讓秘書長蔡練生「有尊嚴」的退休，是最好結局。

工商協進會與亞太商工總會（CACCI）下午在台北國際會議中心舉辦「2022年全球經濟展望及區域經濟整合」國際論壇，林伯豐在論壇開始前接受媒體訪問，被問及對王文淵請辭工總理事長看法。

王文淵因不滿蔡練生擅發303大停電新聞稿，昨天透過台塑企業發布新聞稿，拋出請辭理事長震撼彈；蔡練生則發布6大聲明回應，強調自己不接受違反事實的指控。

面對媒體詢問工總是否醞釀茶壺風暴，林伯豐表示，工總昨天召開臨時理監事會，決議慰留王文淵，並讓蔡練生持續工作，並能「有尊嚴」的退休，是最好的結局。

林伯豐認為，工總是代表台灣150多個製造業的公會，應該要有自身高度，理監事彼此互相合作、秘書長與理事長應該要配合，是所有人公認該做到的。

至於303大停電後，全台各地仍有縣市屢傳停電，台南市長黃偉哲更在臉書批評台電「螺絲鬆了」，媒體詢問林伯豐會否擔心電力缺口恐愈來愈大。

林伯豐說，台灣的缺電並非經濟部與台電所能承擔的責任，而是整體能源政策應視現況重新檢討與規劃，搭配碳排放與ESG（環境、社會、公司治理）來考量。

有媒體關切對政府提建言是否有用，林伯豐說，「工總不是講了嗎？我想法跟他一樣」。（編輯：張均懋）1110315