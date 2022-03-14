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工總臨時理監事會盼王文淵留任理事長 讓蔡練生有尊嚴離職

2022/3/14 13:04（3/14 13:40 更新）
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台塑企業總裁王文淵（右）14日辭工總理事長。工總監事會盼王文淵留任，讓祕書長蔡練生（左）有尊嚴地離開工總。（中央社檔案照片）
台塑企業總裁王文淵（右）14日辭工總理事長。工總監事會盼王文淵留任，讓祕書長蔡練生（左）有尊嚴地離開工總。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北14日電）台塑企業總裁王文淵今天拋出請辭工總理事長震撼彈，工總監事會召集人潘俊榮說，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，不過仍會尊重王文淵最後決定，另理監事會希望給秘書長蔡練生一段時間，讓他有尊嚴離開工總。

王文淵上午拋出請辭工總理事長震撼彈，工總立刻召開臨時理監事會。潘俊榮會後出面受訪表示，針對理事長請辭一事，理監事會明確表達希望王文淵能留任，但最後仍會尊重理事長決定。

理監事會也希望蔡練生先留任，不要以解任的方式，給他一段時間，讓他有尊嚴地離開工業總會。

至於工總3月24日理監事會是否會選任新理事長，潘俊榮也強調，現在不考慮。

外界關切蔡練生是否確實違反規定，潘俊榮說，「這是理事長和秘書長兩人的交流，我不能代表他們解讀這件事」。

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王文淵今天上午透過台塑新聞稿指出，近來工總秘書長蔡練生數次發生未經王文淵同意、擅自決定的情事，包含3月3日全台大停電，蔡練生違背指示逕自於3月6日發布新聞稿，身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行業務，因此決定辭去工總理事長一職。

市場傳出經濟部有施壓，讓工總內部出現分歧，潘俊榮回應，相信經濟部不會干預這件事，這是工業總會自家的事情，絕對和外界無關，也和政府無關。（編輯：翟思嘉）1110314

台塑企業總裁王文淵14日拋出請辭工總理事長震撼彈，工總監事會召集人潘俊榮（圖）上午出面受訪表示，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，不過仍會尊重王文淵最後決定。中央社記者吳家昇攝 111年3月14日
台塑企業總裁王文淵14日拋出請辭工總理事長震撼彈，工總監事會召集人潘俊榮（圖）上午出面受訪表示，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，不過仍會尊重王文淵最後決定。中央社記者吳家昇攝 111年3月14日
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