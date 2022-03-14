王文淵辭工總理事長 蔡練生：不接受違反事實的指控

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台塑企業總裁王文淵因不滿工總秘書長蔡練生擅發303大停電新聞稿，拋出請辭工總理事長震撼彈。蔡練生今天下午表示，自己16年來一項尊重體制，並不在意去留，但不接受違反事實的指控，「這是對人格尊嚴的傷害」。

台塑企業總裁王文淵今天拋出請辭工總理事長震撼彈，工總監事會召集人潘俊榮說，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，不過仍會尊重王文淵最後決定，另理監事會希望給秘書長蔡練生一段時間，讓他有尊嚴離開工總。

對此，蔡練生下午發布6點聲明，針對今天事件，蔡練生表示，本案原委在於，他於今年1月12日向王文淵報告有關碳中和的民調結果，王文淵表示，如果能源結構不能調整，將很難達成2050碳中和目標。

蔡練生接著說，他向王文淵反映，目前產業界十分關切能源供應問題，台灣隨時有缺電危機，建議由工總邀集學者專家討論共謀對策，研提具體建議供政府參考；王文淵對此表示贊同，並要求多邀請業者參與討論，甚至同意出面主持相關會議。

因此，工總在2月23日由副理事長苗豐強邀請多位能源專家與學者進行初步規劃工作，擬計劃初稿完成，再呈報請理事長王文淵親自主持後續相關會議。

針對303大停電造成產業及民生重大損失，輿論嘩然，蔡練生表示，「本人接到電話不斷」，質疑一向為產業代言的工總豈能沒有提供建言，因此5日時，以line向說明本案的處理，並建議主動發布新聞稿，向外界表達對政府能源政策的關切，隨即於當日中午將新聞稿送陳。

（蔡練生提供）

（蔡練生提供）

王文淵回覆「有用嗎！我們知道台灣電力本就不夠，我們麥寮的IPP也被台電拉倒而跳電」「沒用」「你們去談吧，多說沒用。」之後又問及「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，你們要討論什麼？」

他告知王文淵重點在能源結構太脆弱，希望能源供應能多元化。

蔡練生強調，一向尊重體制，所謂本人未經同意擅發新聞，與事實明顯不符；各界對於6日工總提出將在6個月內針對改善能源問題，向政府提出建言的報導，都持以正面評價，所稱工總造成社會混亂，影響工總形象一節，完全與事實不符。

他說，「實難接受王理事長所稱停電僅是人為疏失，本會不應再做任何建議的主張」。

蔡練生最後說，16年來皆遵從工總組織規程付與的任務綜理會務，自認尚無隕越；本人並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控，這是對人格尊嚴的傷害。

王文淵今天上午透過台塑新聞稿指出，近來工總秘書長蔡練生數次發生未經王文淵同意、擅自決定的情事，包含3月3日全台大停電，蔡練生違背指示逕自於3月6日發布新聞稿，身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行業務，因此決定辭去工總理事長一職。（編輯：潘羿菁）1110314