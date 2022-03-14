王文淵辭工總理事長 經長：303停電是人為疏失

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（中央社記者曾智怡台北14日電）台塑企業總裁王文淵因不滿工總秘書長蔡練生在未釐清303停電原因前，就擅發新聞稿，即日起辭去工總理事長一職。經濟部長王美花表示，尚不清楚細節，但重申303停電事故是人為疏忽造成系統性問題，「和電力夠不夠不相關」。

王美花上午列席立法院經濟委員會就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告，並備質詢。

王文淵今天上午透過台塑發布新聞稿宣布，即日起辭去全國工業總會理事長一職，主因3月3日全台大停電，在尚未釐清停電原因前，不宜發布新聞；但秘書長蔡練生仍違背指示，逕自於3月6日發出新聞稿。多位立委上午關切王文淵辭去工總理事長一事。

民進黨立委陳亭妃質詢表示，王文淵辭去理事長，是因303大停電與蔡練生的意見不同，「部長你有聽說嗎？企業各界對於電力以及石油等意見，居然讓台塑企業發新聞稿表達辭去工總理事長一職。」

王美花休息時段接受媒體訪問時表示，因為今天早上都在立法院，不清楚細節，但303停電事故確實是人為疏忽造成系統性問題，一定要改善電網及相關機制，「和電力夠不夠不相關」。

台灣民眾黨立委高虹安上午質詢提到，此事顯示企業擔心供電穩定、電價及天然氣等能源供給是否充足。

王美花表示，中油與俄羅斯的天然氣合約已到期，後續已有替代能源可補足缺口，例如美國，因此不影響供應量；國內天然氣價格與油價連動，為照顧民眾生活，民生用桶裝瓦斯至4月底前都不會調漲。（編輯：張良知）1110314