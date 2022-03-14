王文淵辭工總理事長 因不滿秘書長蔡練生擅發303停電新聞稿

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（中央社記者潘智義台北14日電）台塑企業總裁王文淵今天宣布，即日起辭去全國工業總會理事長一職，主因3月3日全台大停電，在尚未釐清停電原因前，不宜發布新聞；但秘書長 蔡練生 蔡練生小檔案 生日：民國35年10月7日

籍貫：廣東

學歷：逢甲大學國際貿易系學士、淡江大學大陸研究所碩士

現職：中華民國全國工業總會秘書長、兩岸企業家峰會副秘書長

經歷：經濟部國際貿易局科長、經濟部投資審議委員會執行秘書、智慧財產局局長 看更多 關閉 仍違背指示，逕自於3月6日發出新聞稿。

王文淵透過新聞稿指出，有關3月3日全台大停電事故，工總發布新聞稿一事，自己認為尚須斟酌，待實際原因明朗之後再議。王文淵認為，身為工總理事長，無法節制工總秘書長執行業務，因此決定自即日起辭去工總理事長一職。

台塑新聞稿說明，依據王文淵提供與蔡練生LINE對話的內容，蔡練生於3月5日清晨數次傳訊給王文淵，意欲發布新聞稿，王文淵曾表達意見回覆「有用嗎？」、「沒用！」，「你們去談吧，多說沒用！」及「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，我們要討論什麼？」等。

台塑解釋，依據上述內容，可以明確瞭解王文淵堅持在尚未釐清停電原因前，不宜發布新聞；但遺憾的是，蔡練生仍違背王文淵的指示，逕自於3月6日下午發出新聞稿。

台塑強調，王文淵的處事原則，向來都是徹底瞭解事實後，才會提出對策。因此3月7日上午在例行週會，即與各公司董事長討論，深入瞭解本次發生停電的原因，並要求各公司引以為鑑。據瞭解，停電原因是現場人員未依照SOP操作，屬於管理問題，並非缺電所致，因此才要求蔡練生暫時不宜發布新聞，以免混淆社會大眾視聽，可惜蔡練生卻假借王文淵指示，對外發布新聞稿。

台塑新聞稿指出，近來，蔡練生數次發生未經王文淵同意，而擅自決定的情事，因此為規範工總的決策程序，為此設立審閱、呈核的機制，凡重要案件皆須經兩位常務理事審閱，並呈理事長核准，始能對外發布或執行。此次行為確實是違反規定，已經影響工總形象。

蔡練生，逢甲大學國貿系畢業、淡江大學大陸研究所碩士；出身經濟部國貿體系，曾任國貿局主任秘書，1996年轉任投審會執行秘書，經歷兩岸「戒急用忍」投資政策變動。2002年他出任智慧財產局局長，2007年底自公職退休，同年12月即接任工總秘書長，歷任陳武雄、許勝雄、王文淵3人、6任理事長任期。（編輯：張良知）1110314