台南5行政區路燈停電 黃偉哲：台電加油好嗎

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台南5個行政區12日晚間因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電搶修復電，台南市長黃偉哲透過臉書向市民道歉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南5個行政區今晚6時30分因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電40分鐘後搶修復電，但台南市長黃偉哲已透過臉書向市民道歉，還說「台電管理階層，加油一點好嗎」。

台電台南區營業處人員今晚告訴中央社記者，運河變電所旁路燈開關今晚6時30分故障，造成原台南市的東區、南區、北區、中西區及安平區路燈停電，台電於晚上7時10分搶修復電。

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黃偉哲透過臉書（facebook）說明停電原因，且對造成市民不便道歉。

不過，黃偉哲也說：「經台電台南區營業處許處長告知，是由於運河變電所開關跳脫導致。但是我要嚴肅告訴台電公司：你們在2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電，請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？」（編輯：孫承武）1110312