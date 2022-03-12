更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視
產經

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台南5行政區路燈停電 黃偉哲：台電加油好嗎

2022/3/12 22:15（3/12 22:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南5個行政區12日晚間因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電搶修復電，台南市長黃偉哲透過臉書向市民道歉。（中央社檔案照片）
台南5個行政區12日晚間因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電搶修復電，台南市長黃偉哲透過臉書向市民道歉。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南5個行政區今晚6時30分因運河變電所旁路燈開關故障造成路燈停電。台電40分鐘後搶修復電，但台南市長黃偉哲已透過臉書向市民道歉，還說「台電管理階層，加油一點好嗎」。

台電台南區營業處人員今晚告訴中央社記者，運河變電所旁路燈開關今晚6時30分故障，造成原台南市的東區、南區、北區、中西區及安平區路燈停電，台電於晚上7時10分搶修復電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲透過臉書（facebook）說明停電原因，且對造成市民不便道歉。

不過，黃偉哲也說：「經台電台南區營業處許處長告知，是由於運河變電所開關跳脫導致。但是我要嚴肅告訴台電公司：你們在2020年才耗資1.53億元改善運河變電所，怎麼現在又跳電，請台灣電力公司管理階層，加油一點好嗎？」（編輯：孫承武）1110312

延伸閱讀
桃園機場二航廈跳電啟動緊急發電 航機起降正常經濟部公布303停電檢討報告 指向人為疏失及系統韌性問題台南路燈大範圍不亮 台電：開關故障經搶修已復電
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族