桃園機場二航廈跳電啟動緊急發電 航機起降正常

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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園機場第二航廈今天晚間發生跳電。桃機公司證實，包括地下行李場、南側登機廊廳等皆受到影響，目前啟動緊急發電機供電中，核心作業包括航機起降、跑道燈光系統等運作正常。

桃園國際機場公司今天晚間證實，桃園機場第二航廈今天晚間7時發生跳電情況，初步瞭解為主變電站D03迴路跳脫，備援迴路為C01投入亦跳脫所致，經研判可能電纜故障，維護人員現已趕赴到主變電站確認狀況，並啟動緊急發電機，緊急迴路供電中。

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桃機公司表示，本次停電影響範圍包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等；由於地下行李場暫時無法使用，旅客行李由地勤人員進行搬運和量秤。

機場公司表示，已進行搶修並啟動備援電力，維持航廈核心作業，包括航機起降、跑道燈光系統等作業正常，同時調度出境旅客至臨近櫃檯使用，旅客出入境行程未受影響，部分設施或非核心作業，將在持續檢修確認安全無虞後供電。（編輯：張銘坤）1110311