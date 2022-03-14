桃機3/11跳電不排除人為破壞 已報案調查中

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（中央社記者余曉涵、吳睿騏台北14日電）桃園機場二航廈11日晚間跳電，最新調查跡證顯示，可能有人為破壞電纜。桃機公司今天說，已向航空警察報案，基於偵查不公開原則，將全力配合後續司法調查。

桃園機場第二航廈11日晚間約7時跳電，主變電站D03迴路跳脫，備援迴路C01投入也跳脫，影響範圍包括地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2美食街等，影響3航班旅客200餘人。

桃機維護人啟動緊急發電機，以緊急迴路供電，也成立緊急應變小組，檢測後於當天晚間8時42分將電力送至航廈，待出入境航班結束，於12日離峰時段的0時15分完成復電前檢查後恢復供電，0時45分全部設施復歸。

桃機公司當時初步認為這起跳電可能是電纜故障，但今天調查了新進展，航警局刑警大隊偵一隊隊長莊英壽下午接受媒體訪問指出，桃機公司懷疑有人為因素，今天下午前往航警局報案。

莊英壽說，經過警方現場勘查，第二航廈內部電纜已有被破壞痕跡，且現場遺留有工具，警方已針對工具進行採證，並調閱相關監視錄影畫面，儘速追查釐清是否人為蓄意破壞。

交通部長王國材也表示，這起桃機跳電跟台電供電無關。

桃機公司今天發出新聞稿表示，事件發生當時初步檢測為供應北側電車系統（PMS）線路故障，後續全面分段詳細檢查線路，今天發現另有其他狀況，因此向航空警察局報案。

機場公司表示，為了提升供電穩定度，近年針對系統設備、管理機制、人力訓練3大面向執行改善，短期以落實預防性維護、加強電子巡檢、提升緊急備援能量、強化人員應變演練為重點，中長期規劃建立備援系統。

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桃機公司說明，自2016年起陸續在兼顧營運狀態下汰換約200公里長纜線，已編列新台幣12餘億元推動電力電纜、發電機及相關變電設備改善工程，目前實際進度39.50%，進度超前1.23%，預計2023年底完成全案。

桃機公司2019年起，對第一、二航廈主體不斷電系統汰舊換新，新建桃機東變電站預計2022年中前完工，2023年送電啟用，屆時將可達到雙迴路高壓供電架構，並配合第三航廈時程新建桃機西變電站，引進台電長安變電所電源，與桃機東變電站互相備援。（編輯：陳清芳）1110314