偷剪桃機電纜釀災情 法院深夜裁准2嫌聲押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園國際機場11日停電事件航警局調查是人為破壞，逮捕涉案徐姓及鍾姓男子移送桃檢，檢察官認為2人罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押禁見，桃園地院法官今天深夜裁准。

桃園國際機場11日發生停電事件，桃園國際機場公司初步調查發現，在第二航廈地下車道上方，疑似有電纜遭偷剪破壞，懷疑是人為造成，14日下午向航空警察局報案，警方仔細蒐證並調閱監視畫面後，鎖定徐姓及鍾姓外包工程人員。

桃園地檢署表示，接獲航警局情資後立即指派肅貪組檢察官洪榮甫指揮偵辦，並於昨晚指揮員警拘提鍾姓及徐姓男子到案，經檢察官複訊後，認為被告2人涉犯民用航空法第101條及刑法第321條第1項第3、6款等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，晚間向桃園地方法院聲請羈押並禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園地院深夜發布新聞稿表示，被告2人經訊問後坦承犯罪，依據供述內容、證人證詞及扣案證物、監視器錄影照片等資料，足認被告2人涉犯刑法及民用航空法，以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全，或其設施，因而致航空設施毀損罪，刑法攜帶兇器在航空站竊盜未遂罪，犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，被告在案發後逃離工作地，有事實足認有逃亡之虞，2人供述內容不符，有勾串共犯之虞，且被告有多次竊盜前案，在機場航廈內竊取電纜線嚴重危及飛航安全，犯罪情節重大，有事實足認有反覆實施同一竊盜犯罪之虞，從15日起予以羈押禁見，可抗告。（編輯：林治平）1110315