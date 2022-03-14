提升供電穩定度 桃機執行短中長期改善方案

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）桃機公司今天表示，為提升供電穩定度，近年已針對系統設備、管理機制及人力訓練3大面向，執行短中長期具體改善方案，期望控管降低桃機電力系統各項風險防範未然。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，為提升供電穩定度，近年針對系統設備、管理機制以及人力訓練3大面向，執行短中長期具體改善方案，短期以落實預防性維護、加強電子巡檢、提升緊急備援能量，以及強化人員應變演練為重點，中長期則規劃建立備援系統。同時加強推動「計畫性維修」，落實維修及屆齡汰換等作為。

桃機場公司編列新台幣12億餘元推動電力電纜、發電機及相關變電設備改善工程，目前預定進度38.27%，實際進度39.50%，進度超前1.23個百分點，預計2023年底完成全案。

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桃機公司指出，已於2019年針對第一、第二航廈主體不斷電系統進行調查，相關老舊不斷電系統也已納入一併汰換。此外，自2019年動工新建的桃機東變電站，預計於2022年的年中前完成興建，2023年送電啟用，屆時將可達到雙迴路的高壓供電架構。

另外，配合第三航廈時程，桃機公司表示，未來將另外新建桃機西變電站，引進台電長安變電所電源，與桃機東變電站互相備援。除持續辦理機場電力系統各項改善工程作業，也要求維護廠商確實執行各項維護保養檢修作業，大幅降低營運風險，期望能控管並降低桃機電力系統各項風險。（編輯：李錫璋）1110314