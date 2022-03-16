桃機年保全費2.8億電纜竟遭偷剪 立委籲行政調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）桃園國際機場11日發生停電，航警發現是2名外包工人偷剪電纜造成。立委質疑桃機每年保全費新台幣2.8億元，電纜竟會被偷剪，交通委員會提案要求交通部月底前完成行政調查。

民進黨立法委員林俊憲今天在交通委員會質詢時指出，桃機每年的保全費用達2.8億元，竟還讓人可以偷剪電纜，而這2名嫌犯在非施工期間為何能進入工地，其中1人還是受刑人保外就醫，為何能工作，應查清楚。

國民黨立法委員洪孟楷提案並獲通過，桃機這起停電事件，除影響機場設施停擺，造成旅客不便，也徒增邊境防護風險，要求交通部3月底前完成行政調查。

洪孟楷質疑，按照常理怎麼可能會有人身負遭高壓電擊危險，用單薄的油壓剪去剪斷通電中的粗體電纜，一隻陽春油壓前就可癱瘓一座國際機場。

民進黨立委許智傑說，應該思考是否有人故意破壞，讓停電造成人民對政府的不信任，國安單位應介入，清查嫌犯的背景與通聯紀錄。

國民黨立委魯明哲說，機場是國門，非管制區會藏有死角，桃機公司不但要追究包商責任，在管理上也要檢討，且不只是人員管制，人品也要查。

交通部長王國材說，這次事件看起來，電纜很容易被破壞，而電纜遭破壞的地點雖不在空側範圍，屬非管制區，但未來在身分辨識及巡邏都應加強改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃機董事長林國顯說，以往對臨時人員沒有做安全檢查，這部分要強化，未來要強化廠商的責任，這次停電事件，桃機與廠商合約的檢付與求償也正處理中，未來也會檢視非管制的公共區，是否需要增派保全人員。

林國顯也提到，桃機的電纜線有400公里，正汰換更新，已換了200公里，預計明年全部更換完，同時系統也會強化，不是1、2個人就可破壞，另要建立備援機制，目前只有1個變電站，另2個正在建，將來也互為備援使用。（編輯：方沛清）1110316