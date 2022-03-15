二航廈遭人為破壞跳電 桃機究責求償強化巡察

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桃園國際機場第二航廈日前因電力設施遭人為破壞，導致跳電事故，桃機公司15日表示，除報警處理，也將依法究責求償，未來將加強保全警戒及巡察等維安相關工作，以維護機場正常運作。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）桃園國際機場第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電，桃機公司表示，除報警處理全力配合偵辦，也將向2名犯嫌究責求償，未來將加強保全警戒及巡察等安全維護相關工作。

桃機公司維護處處長易顯榮今天下午接受媒體聯訪時表示，發生跳電事件時，用電備援系統的緊急發電機立刻自動啟動供電，桃機公司緊急將故障線路隔離後於12日凌晨恢復正常供電，隨即展開對故障迴路的查察，但在設備端、機房、輸電線路均未發現異狀。

易顯榮指出，巡察人員14日上午利用高空作業車，在第二航廈地下2樓管制區外工作車道上方沿電纜托架檢查時，發現電纜遭油壓剪破壞情形，明顯是人為因素，立即向航空警察局報案。

易顯榮說，遭破壞的設備並非電機室或設備機房空間，而是位於天花板下方電纜架上，距離地面高度超過4公尺，這條高壓電纜長度將近1000公尺，輸送1萬1400伏特的電流，油壓剪在剪斷電纜的同時因為接地造成短路，瞬間電流造成高溫導致油壓剪刀口金屬融化焊接在電纜上，因為短路後電源開關立即跳脫，加上油壓剪把手的絕緣效果，所以動手者才幸運沒受傷。

易顯榮指出，經警方調閱監視器，發現是2名犯嫌利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，目前已逮捕犯嫌並送桃園地方檢察署偵辦中，桃機公司後續將針對營業損失及設備損毀情形，依法向2人究責求償。

營運安全處處長黃啟明表示，由於事發地點為二航廈作業及送貨車輛行經的中央車道，雖進出車輛需許可證，但非屬管制區域，仍有人員進出。

黃啟明說，桃機公司已立即全面檢視設施保全層級，提升保全巡檢及門哨管制，同步強化現有施工通報機制，一旦發現異常時立即通報處理，以最高標準落實航空保安相關規範，維護機場正常運作。（編輯：李錫璋）1110315