王文淵請辭傳政府施壓 蘇貞昌：太小看他的行情

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王文淵14日宣布辭去全國工業總會理事長一職。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）台塑企業總裁王文淵昨天宣布辭去工總理事長，外界揣測是遭到政府施壓。行政院長蘇貞昌上午到立法院備詢前受訪表示，「說政府可以對他施壓，說經濟部長王美花對他施壓，這太小看王文淵的行情」。

王文淵昨天宣布即日起辭去全國工業總會理事長一職，主因3月3日全台大停電，在尚未釐清停電原因前，不宜發布新聞，但秘書長蔡練生仍違背指示，逕自於3月6日發出新聞稿。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪做出上述表示。

而民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，台塑集團資本額達新台幣8300億元，員工11萬餘人，都比台電多3到5倍，但外界認為王文淵的發言與政府意見接近，詢問蘇貞昌，是否認為王文淵是政府應聲蟲，還是如媒體揣測是被府院高層施壓。

蘇貞昌備詢表示，他認識王文淵，是一位專業、熱心、熱誠的企業家，一向就事論事且敢做敢當，外界稱政府和經濟部長王美花可施壓王文淵，這太小看王文淵。

蘇貞昌表示，王文淵認為這次303大停電是管理問題，不是缺電問題，之所以這次明確請辭，就是王文淵認為蔡練生發表的不是他的意思。

蘇貞昌表示，除了王文淵外，鴻海集團創辦人郭台銘也對303大停電明白表示，但還有人認為是缺電，都是違背專業及企業家實事求是的看法。

鍾佳濱追問，這次事件是否屬企業家實事求是，不是在替政府護航。蘇貞昌表示，他很佩服王文淵，一向做事都就事論事。（編輯：蘇龍麒）1110315