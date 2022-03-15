動力每股賺6.83元 配4元股息創歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）動力科技2021年營收獲利均刷新歷史新高的紀錄，其中每股盈餘（EPS）6.83元，董事會決議配發每股4元現金股利，以15日收盤價57.10元計算，現金殖利率7%。

動力今天公布財報，2021年全年合併營收新台幣18.39億元，主要受惠於電競相關散熱風扇產品出貨暢旺，雖受部分原材料漲價影響，但在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，營業淨利、歸屬於母公司稅後淨利、稅後每股盈餘（EPS）分別為3.33億元、2.19億元、6.83元，其中營收、獲利皆刷新歷史新高的紀錄。

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動力表示，董事會決議通過2021年擬配發每股4元現金股利，股利配發率較前一年提升58.57%，且現金股利配發創歷年新高。

展望2022年第一季，動力表示，維持審慎樂觀看法，雖第一季為傳統出貨淡季，但以客戶的訂單需求來看，仍保持良好的拉貨力道，尤其是支援NVIDIA RTX 3050系列新品顯示卡，隨著元宇宙、NFT等趨勢效應助威下需求續旺，終端使用置換電競桌機的換機潮也逐步浮現，創造動力江西廠產能稼動率站穩85%以上水準，有助今年上半年營運持續保持正面向上成長的態勢。（編輯：林興盟）1110315