華航去年EPS達1.67元 貨運收入創62年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北15日電）中華航空今天公布營業淨利為新台幣149.68億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.67元。受疫情影響，華航近年轉向「貨運為主、客運為輔」，讓貨運收入達1245億元，締造62年來最高紀錄。

華航今天公布營業收入為1388.41億元，合併營業淨利149.68億元，合併稅前淨利111.27億元，合併稅後淨利89.57億元，歸屬母公司淨利93.80億元；每股稅後盈餘 （EPS）1.67元，相較109年每股盈餘0.03元，成長1.64元。

華航董事長謝世謙表示，全球航空業持續受COVID-19影響，華航維持「貨運為主、客運為輔」的經營策略，提高整體貨機使用率，使2021年全貨運運能較疫情前成長24%，貨運收入達1245億元，締造62年來最高紀錄。

貨運方面，在整體客運市場未見復甦跡象下，華航把握第4季貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，透過21架全貨機輔以客機腹艙載貨，單季貨運營收為432億元，創下歷史新高，並較前一年同期增加67%；2021年貨運收入也較2020年成長52%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

客運方面，受到新型變種病毒影響，各國邊境管制維持緊縮，台灣較嚴格的檢疫措施也持續影響旅運人次，2021年第4季客運收入為14.95億元，雖較第3季成長26%，但2021年全年客運收入仍較2020年減少76%。

展望今年貨運市場，華航今年將有2架777Ｆ貨機陸續引進，貨機機隊將增至23架規模。2023年另外4架新購買的777Ｆ貨機也會陸續到位，2024年交付完畢。預估在海運塞港、缺工等干擾因素下，未來「海轉空」的需求維持強勁，整體市場仍呈現供不應求狀態，包機市場可望持續熱絡。（編輯：楊凱翔）1110315