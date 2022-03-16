萬海也有「年中」 董事會拍板發逾7.77億獎金

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（中央社記者賴言曦台北16日電）不只長榮有年「中」，萬海董事會昨天決定發出員工酬勞逾新台幣7.77億元。萬海表示，以獲利大幅成長來看，換算總公司員工今年紅利會比去年增加許多，分配方式會考量不同因素訂定。

繼超高年終獎金掀起話題後，航運業加發年「中」獎金再度引起關注。除了長榮拍板發出13.03億元作為員工酬勞，2021年獲利1033.43億元的萬海，昨天召開董事會後也決定要發出逾7.77億元作為員工酬勞。

萬海表示，以獲利大幅成長來看，換算今年總公司員工紅利會比去年多許多，分配方式則會考量各種不同因素訂定；員工酬勞案尚須經股東會報告後定案。

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萬海3月將展開新人招募校園徵才活動，近期針對台灣員工福利也端出加碼措施。萬海指出，包括新進人員起薪在2022年調至月薪4.7萬元，生育補助調高至每胎10萬元，加碼0至3歲子女養育金每名每年2萬元，以及可以提早1小時下班。

此外，萬海也表示，原本就有的旅遊補助每人每年1.5萬元，再加碼1萬元國內旅遊補助。為鼓勵節能減碳，公司補助電動機車購車補助每年8000元，最高補助達3年，符合規定者都可以申請。（編輯：楊凱翔）1110316