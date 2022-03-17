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香港恆指持續反彈 早盤暫升逾千點

2022/3/17 11:27
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（中央社記者張謙香港17日電）香港股市今天持續昨天的漲勢，恆生指數上午開盤一度飆升逾千點。有分析指出，近日港股暴跌暴漲，背後涉及美國和中國因素。

14及15日，港股受多重不利因素衝擊，每天暴跌逾千點，令恆指回到6年前的18000點水平，市場一時間出現恐慌性情緒。

昨天早上，疫弱的港股略為回穩，恆指回升數百點。下午開盤，官方新華社報導，中國國務院副總理劉鶴召開了金融會議，提出要保持大陸經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。

劉鶴並說，目前中美雙方監管機構對於在美上市的中概股問題保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。

他說，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

會議同時強調，北京各有關部門要切實承擔起自身職責，積極推出對市場有利的政策，慎重推出收縮性政策；凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。

分析師普遍認為，劉鶴的談話在某種程度上消除了投資者對中概股在美除牌、北京繼續監管科網股等方面的恐懼。

劉鶴的談話公開後，港股下午大幅反彈，恆指最終飆升1672點，以點數計，是歷來少有的一次上升。

港股今早持續昨天的漲勢，上午10時59分，恆指飆升1042點或5.19%，暫報21130點，一個多小時的成交金額高達港幣1381億元。

香港各報今天大篇幅報導港股近日的暴升暴跌，且大都以「出口術」來形容劉鶴的談話，認為是北京藉此穩定大陸和香港股市。

頭條日報今天刊登署名文章表示，劉鶴此時發表相關談話，是北京出招穩定持續急跌的股市，並指北京有關部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施。

文章指出，無論是通貨膨脹或地緣政治風險，美國才是地震中央，應該是美股下跌，但美股近期跌幅並不多，「美國有把風險傳導到中港兩地股市靠害之意」。

文章表示，前幾天外資沽貨離場，令恆指急挫，現在抄底進場的資金，心態上應該是比較對大陸有信心，他們接了外資拋售的股票，有利維持市場的長期穩定，也會逐漸改變外資在港股的話語權。1110317

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