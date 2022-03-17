台灣大加入RE100 拚2040年100%採再生能源

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（中央社記者江明晏台北17日電）台灣大哥大今天宣布正式加入由氣候組織 （The Climate Group）與碳揭露計畫 （CDP） 主導的全球再生能源倡議RE100，成為台灣首位加入的電信業者，並承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，面臨全球控制升溫1.5度C，Fight for Survival的重要關頭，若人類再不破釜沉舟，未來極端氣候將鋪天蓋地迎面而來，沒有人能倖免，全面減少碳排是唯一的解方，更是全球大型企業的社會責任。

他表示，台灣大以國內電信業節能減碳先鋒企業自我期許，自2017年即開始積極的能源轉型，除了「開源」綠電，也具體「節流」，更在提升國內頻譜使用效率與節能減碳的規劃下，投入與台灣之星的合併案，預計每年可節省1至2億度電力使用。

此外，除了成為首家加入RE100的台灣電信業者，台灣大也將今年正式訂定為Net Zero元年，未來將攜手整體供應鏈，一起努力朝「淨零排放」的目標加速前進。

為達到2040年前全公司100%使用再生能源的目標，台灣大採取「自建再生能源電廠」以及「外購再生能源」雙軌並重的模式，透過科學方式逐步設定踏實的使用路徑，持續布局再生能源，其中自建電廠的比例以7成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20%、2035年使用再生能源比率達60%，最終將於2040年前達標。

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台灣大哥大表示，除了已於2021年完成12.46 MW綠電建置容量並發電外，今年底前也將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2495萬度，占全公司總用電約4.5%，為地球減碳近1萬2524公噸，期望能對國內綠能產業帶來正向影響力。

RE100匯聚全球具影響力的企業，以電力需求端的角度，共同努力提升使用綠電的友善環境；加入的企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。目前全球已有超過300家企業成員，台灣大哥大加入後，台灣會員共計達14家。而全球參與的企業包括科技巨擎 （Apple、Google、Facebook、HP）、金融業 （高盛、瑞士信貸、花旗銀行）、食品飲料 （Walmart、Coca-Cola、Starbucks）、服裝流行業 （Nike、Burberry、H&M）、美妝保養產業 （Unilever、P&G、Johnson & Johnson、Estée Lauder、L’OCCITANE Group）等跨國企業。（編輯：趙蔚蘭）1110317