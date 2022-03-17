遭疑刮刮樂行銷太話術 財部1個月內提改善報告

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（中央社記者張璦台北17日電）民眾不時購買台彩刮刮樂試手氣，民進黨立委林楚茵今天質疑，台灣刮刮樂中獎率揭露不夠透明，台彩應在彩券背後印上相關資訊；財政部長蘇建榮表示，若發行機構可以做得到，就會要求。

因此，立法院財委會今天通過臨時提案，要求財政部針對公益彩券應記載事項的改善對策，並於1個月內提交書面報告給財委會。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告，並備質詢。

林楚茵指出，近3年春節期間立即型彩券（即刮刮樂）銷售持續攀升，公益彩券是政府做莊，但不能充滿行銷話術。她舉例，售價2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」，經計算，中獎率僅69.33%、回本率不到3成，卻未寫明；售價500元的刮刮樂「金虎獎」回本率只有38.44%，但是彩券上卻只寫中獎率100%，券面也看不出來實際獎項分布。

林楚茵表示，日本、英國彩券會標示總發行量、各獎項數或平均中獎率，供消費者參考；台灣民眾則要到台彩官網上查詢，才能找到獎金結構，不利消費者判斷。

她表示，財政部國庫署「公益彩券管理辦法」並未要求在券面、券背揭露中獎率、發行量等資訊，詢問財政部是否該推動彩券商品資訊透明化。

對此，蘇建榮表示，會再進一步和發行機構了解、檢討實務上可行性；國庫署長蕭家旗則回應，現行確實只要求業者在網站上揭露，但彩券票券的面積有限，須揭露資訊太多，要考慮是否妥適。

林楚茵則認為，有關資訊印在票券背面「字再小、想玩（刮刮樂）的人都會看」。

此外，財委會今天也通過臨時提案，要求財政部研擬「公益彩券管理辦法」彩券應記載事項的改善對策，並於1個月內提交書面報告給財委會。（編輯：潘羿菁）1110317