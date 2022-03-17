金管會推數位監理 明年陸銀及外銀須採API申報

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會推動數位監理，40家本國銀行已採用API自動申報資料，明年實施對象將擴及陸銀及外銀在台分行，未來會進一步推動顆粒化資料申報，以提升後續分析效能。

數位監理成國際趨勢，金管會今年起已推動40家本國銀行全面改採API（Application Programming Interface，應用程式介面）申報全部財務報表，明年起將進一步擴及陸銀及外銀在台分行。

金管會檢查局副局長張子敏指出，相比以往人工申報，使用API介接自動申報有3大優勢，第一，提高申報效能；其次，確保銀行申報資料正確性；第三，採加密傳輸並以多重安全機制提高安全性。

張子敏解釋，銀行採API申報，可設定自動排程，時間到系統就會自動將報表內容傳至金管會，節省銀行人工作業時間；對金管會而言，過去必須人工檢核數據，現在系統直接介接，確保正確性和安全性，就不必再額外進行驗算勾稽。

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金管會長期將進一步推動全面顆粒化（Granular）資料申報，也就是依不同屬性進行切割與分類後的細項資料，例如金融機構放款資料，未來將可依借款人、期間長短、幣別、借款用途別、擔保品內容等不同屬性往下切分，有利後續資料分析應用。

國內8家票券業去年7月已先採行顆粒化申報，張子敏說，考量票券業規模較小，已先推動顆粒化申報，未來將進一步推動本國銀行採行顆粒化申報作業。（編輯：楊蘭軒）1110317