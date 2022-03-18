生產低碳排塑料 群穎塑膠斥資2億台中設產線

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）經濟部今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，會中通過以研發PVC塑膠粒為主的群穎塑膠投資案，群穎將投入新台幣近2億元建置環保材料產線，生產低碳排、可循環再生的生質塑料。

截至目前為止，投資台灣三大方案已帶動1180家企業投資1兆6178億元，預估創造13萬3206個本國就業機會，後續上有6家企業待審。

根據投資台灣事務所資料，群穎塑膠為高品質PVC塑膠粒研發與製造公司，擁有粉體造粒核心技術，可依客戶端需求調整塑膠粒的軟硬、顏色、耐酸鹼及抗寒度。

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由於塑膠適用性廣闊，且現在市場趨勢走向生質塑膠、低碳排訴求，為因應市場與強化研發量能，群穎塑膠規劃投入近2億元，在台中市梧棲一、二廠進行廠房整建與設備升級，建置聚氯乙烯（PVC）、醋酸纖維素（CA）、熱塑性彈性體（TPE）與熱塑性橡膠（TPR）等新型環保材料的塑膠粒產線。

群穎塑膠將引進最先進智慧化節能機械，汰換老舊效能不佳設備，並在廠房屋頂架設太陽能板，期望降低傳統石化業製程產出的大量碳排，也為國內增加8個就業機會。（編輯：張均懋）1110318