和潤深耕設備與機車分期 去年每股賺6.1元
2022/3/21 18:04
（中央社記者潘智義台北21日電）台灣汽車分期貸款業者和潤企業今天舉行法人說明會，董事長劉源森表示，去年機器設備、機車分期業務深耕有成，和運國際租賃則受惠於中國去年疫情趨緩，恢復過往業績成長力道。
和潤企業統計，去年合併承作金額新台幣1498億元，年增34.4%，合併營收179.6億元，年增22.5%，合併稅後淨利35.3億元，年增26.4%，每股稅後純益（EPS）6.1元，年增21.8%；合併應收帳款淨額1936億元，年增24.7%，合併保有資產逾2015億元，年增26.8%，資產報酬率（ROA）2.62%、股東權益報酬率（ROE）14.36%。
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劉源森指出，去年整體營運績效亮眼，主因機器設備（含重車）、機車分期業務，業績分別成長50%、75%；加上中國疫情趨緩，恢復過往業績成長力道；資產品質管控佳，整體延滯率低於1%。
他說，為拓展軟實力，將大額投入資源於資訊電子人才，培養中高階人才，總員工數將成長至3400人，盼人均效能提升20%，運用人工智慧，並針對資安投入3年3億元預算。（編輯：楊凱翔）1110321
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