更多編輯台推薦新聞：
華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看
娛樂

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

和潤深耕設備與機車分期 去年每股賺6.1元

2022/3/21 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）台灣汽車分期貸款業者和潤企業今天舉行法人說明會，董事長劉源森表示，去年機器設備、機車分期業務深耕有成，和運國際租賃則受惠於中國去年疫情趨緩，恢復過往業績成長力道。

和潤企業統計，去年合併承作金額新台幣1498億元，年增34.4%，合併營收179.6億元，年增22.5%，合併稅後淨利35.3億元，年增26.4%，每股稅後純益（EPS）6.1元，年增21.8%；合併應收帳款淨額1936億元，年增24.7%，合併保有資產逾2015億元，年增26.8%，資產報酬率（ROA）2.62%、股東權益報酬率（ROE）14.36%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉源森指出，去年整體營運績效亮眼，主因機器設備（含重車）、機車分期業務，業績分別成長50%、75%；加上中國疫情趨緩，恢復過往業績成長力道；資產品質管控佳，整體延滯率低於1%。

他說，為拓展軟實力，將大額投入資源於資訊電子人才，培養中高階人才，總員工數將成長至3400人，盼人均效能提升20%，運用人工智慧，並針對資安投入3年3億元預算。（編輯：楊凱翔）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族