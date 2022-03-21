公益彩券發行機構徵求出爐 財部調高回饋金至15億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）中信銀委託發行公益彩券將於2023年底到期，財政部今天公告徵求國銀擔任第5屆公益彩券發行機構，根據公告內容，發行時間為期10年，不過提高發行機構每年繳付的公益彩券回饋金下限，從第4屆的新台幣5億元調升至為15億元。

先前市場傳出，中國信託銀行將再次角逐發行權，另外，台新銀行、台北富邦銀行及元大銀行有意爭取，如今財政部提高上繳回饋金低標，是否影響業者投標意願，值得關注。

公益彩券從1999年發行至今將邁入第5屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行，第3屆及第4屆均由中國信託銀行得標，委託台灣彩券公司發行，第4屆發行期到2023年12月31日截止。

財政部今天公告徵求本國銀行擔任第5屆公益彩券發行機構，依據公告內容，第5屆發行期間和第4屆一樣是10年，甄選方式仍參考「最有利標」方式辦理。

不過，財政部指出，這次公告新增的內容包含發行機構應提供經費辦理經銷商照顧、公益彩券形象建立及健全彩券市場秩序事項、設置投注成癮防治專線和提供其他相關防治服務。此外，發行機構每年繳付的公益彩券回饋金下限，由第4屆的5億元調高為15億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中信公益彩券發行將於2023年底到期，財政部表示，為提供新任發行機構足夠建置期間，已於今年2月間成立甄選會，邀請資訊、金融、財經與會計、社福、法律領域的專家學者、民間團體及財政部代表計13人擔任，其中，外部委員遠多於財政部代表，確保甄選作業的公平及公正性。

財政部進一步表示，有意參與甄選的本國銀行應備齊申請書、切結書、公益彩券回饋金規劃總表、保證金5000萬元的不可撤銷擔保信用狀、經會計師查核簽證的2021年度合併財務報告、發行企劃書及其重點摘要、電腦技術廠商的招標規範及選商方式或採購規範等文件，於今年5月31日至6月15日提出申請，財政部預計於9月15日前，由甄選會完成評決作業後指定發行機構，2024年1月1日起銜接發行。（編輯：潘羿菁）1110321