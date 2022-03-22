世界水資源日 經部：台灣面臨高科技用水等3挑戰

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（中央社記者曾智怡台北22日電）今天是世界水資源日，經濟部點出台灣水資源面臨的3項挑戰，包含氣候變遷、高科技用水急遽上升、地理位置問題，彰顯節水重要性；水利署表示，去年25個績優單位總節水量達210萬噸，相當於6636戶家庭年用水量。

經濟部水利署今天舉行「2022節水榮耀頒獎典禮」，由經濟部主任秘書陳怡鈴、水利署長賴建信頒發節水績優優良單位。

水利署表示，今年共有25個機關、學校、產業、商業及節水達人等節水績優及落實節水成效優良單位，總計年節水量達210萬噸，相當於6636戶家庭年用水量，減少二氧化碳排放約319.2公噸，等於0.8座大安森林公園的碳吸附量。

陳怡鈴致詞時表示，今天是322世界水資源日，對於提升大用水戶節水改善給予肯定，本次創造節水效益達210萬噸；水資源危機是全球必須共同面對的課題，台灣更無法置身事外，同時面臨氣候變遷、高科技用水急遽上升、地理位置問題等3挑戰，等待克服解決。

陳怡鈴指出，政府穩定供水策略，除開源、調度、備援之外，節水部分也非常重要，「已經不再是省一點水費的問題」，而是未來企業具備永續競爭力重要一環，盼得獎者帶動其他機關、單位、企業界，一起投入節水行動，盼成全民運動。

賴建信致詞表示，去年此時遭逢百年大旱考驗，當時透過多省水、找水、調水，在抗旱指揮官、經濟部長王美花指導下度過考驗，但不以此就對未來工作掉以輕心；去年8月6日通過修訂全國區域水資源經理計畫，開源節流、備援調度等措施也陸續進行，而逐漸產生結果。

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賴建信舉例，鳥嘴潭人工湖第一階段將在今年正式供水；去年爭取西部廊道供水管網計畫，俗稱珍珠串計畫，期待利用北部充足水源達到區域調度功能，串連桃竹供水穩定，盼在115年完成相關工作。

水利署舉辦110年度「落實節水輔導改善獎勵」、「節約用水績優單位」、「節水達人」選拔活動，分別有14 家節水績優單位、1位節水達人鄭瑞章及10家受輔導的大用水戶脫穎而出，其中中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠使用ORC發電系統建置工程，一年節水總量35萬噸為最高。（編輯：趙蔚蘭）1110322