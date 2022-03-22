攜手泰國前總理家族 路易莎引進泰式料理

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（中央社記者江明晏台北22日電）路易莎咖啡繼插足健身房之後，再宣布開設泰國菜餐廳，與泰國結盟夥伴、前總理差猜‧春哈旺家族集團攜手合作，引進泰國料理「初泰PIKUL」，首店插旗台北市信義區。

連鎖咖啡品牌路易莎近期持續「斜槓」，日前宣布成立Self room健身品牌結合門市複合經營的「路易莎生活運動館」，今天則發布新聞宣布在台開設泰國菜餐廳「初泰PIKUL」。

「初泰PIKUL」起源自2017年，路易莎選定泰國作為海外市場的開端，進行市場考察，與前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團合作結盟，目前已有4家門市。

路易莎創辦人黃銘賢在差猜家族Ko-Kritapone Dabbaransi（差猜之孫）引薦之下，2019年決定合作籌備「初泰PIKUL」。

路易莎說明，差猜（Chatchai Chunhawan）家族多為政要，也是皇室姻親，對正統泰式文化有較深的了解，差猜的姪子Korn Dabbaransi是泰國前副總理，並曾任6個內閣部長職務，也因此，差猜家族積極向海外輸出泰式文化魅力。（編輯：翟思嘉）1110322