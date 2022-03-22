財管2.0揭榜 3銀行包辦近9成億級高資產客戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）7家銀行開辦財管2.0業務，各出奇招搶攻上億高資產客戶，合計資產管理規模（AUM）已達新台幣2217億元，其中前3名為中信銀、一銀和國泰世華銀，3家高資產客戶人數合計占整體市場近9成。

金管會推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分兩批次、核准共7家銀行開辦財管2.0，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行。

金管會統計，截至2022年2月底為止，經7家銀行審核通過成為高資產客戶人數達1753人、資產管理規模達2217億元，其中資產管理規模前3名分別為中信銀、一銀和國泰世華銀，合計占率高達83%；以客戶人數來看，3家銀行合計1535人，占比達87.5%，接近9成水準。

觀察財管2.0整體資產配置結構，依序為存款38%、保險22%、基金13%、境外結構型商品8%。

就個別銀行而言，財管2.0成績單最亮眼為中信銀，資產管理規模達1071億元，近整體市場的一半，高資產客戶達1065人；第二名為一銀，資產管理規模達388億元、高資產客戶達233人；第三名為國泰世華銀，資產管理規模為384億元、高資產客戶為237人。

中信銀成績遙遙領先，金管會銀行局副局長童政彰點出3大關鍵，第一是中信銀本身客戶數相對較多；其次是法規允許的8項業務中，中信銀就申請4項，包含債券、ETF、結構型商品、雙元貨幣，對客戶而言選擇性較廣；第三是中信銀自行開發設計商品，共推出2檔外幣計價金融債券連結衍生性金融商品。

童政彰說，先前金管會採批次審查，是鼓勵銀行把握先行市場優勢，在前兩批審核完後，自2021年9月開始就不再採整批審核，只要銀行自評法遵、財務結構、業務、人員配置等皆到位，隨時都可以向金管會遞件。

據悉，目前已有2、3家銀行向金管會探詢，目前正處溝通階段，尚未正式遞件。（編輯：楊蘭軒）1110322