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汰舊中古機車換電動機車 無法申請退還減徵貨物稅

2022/3/24 19:57
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（中央社記者張璦台北24日電）民眾報廢中古機車後，購買新電動機車、完成新領牌照登記，是否能申請退還減徵貨物稅？財政部今天表示，新電動機車已享免徵貨物稅，因此民眾無法申請汰舊換新退還減徵貨物稅。

財政部高雄國稅局今天舉行記者會說明，依據修正後貨物稅條例規定，自今年1月1日起至2025年12月31日止，購買完全以電能為動力的電動車輛並完成登記者，免徵該車輛應徵的貨物稅。

因此，民眾報廢出廠4年以上、汽缸排氣量150立方公分以下機車（中古機車），並於報廢日後6個月購買新電動機車且完成新領牌照登記，但因新電動機車應徵貨物稅已免徵，所以不再適用貨物稅條例中汰舊換新退稅規定。

高雄國稅局進一步指出，為鼓勵報廢或出口中古機車，並換購新燃油機車，促進相關產業發展及節能減碳，減徵退還新燃油機車貨物稅的適用期間已延長至2025年1月7日止。

高雄國稅局表示，民眾如報廢或出口中古機車，並於報廢或出口前、後6個月內購買新的燃油機車且完成新領牌照登記，申請退還新燃油機車貨物稅，每輛定額減徵新台幣4000元。（編輯：潘羿菁）1110324

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