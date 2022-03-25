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半導體暨新上市主題式業績發表會 4/13開跑

2022/3/25 20:58
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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所今天公布，將於4月13至15日舉辦「半導體暨新上市」主題式業績發表會，共邀請9家上市公司參加。

證交所發布新聞稿說明，本次規劃以半導體暨新上市為主題，邀請上市公司包括盟立、力積電、長華*、華立、晶心科、界霖、洋基工程、義隆及上品，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所期盼透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

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證交所表示，依據資策會產業情報研究所（MIC）研究，2021年全球半導體市場規模達5509億美元，年成長率25.1%。台灣因為半導體產業鏈完整，以及受惠於中國大陸去美化、國際大廠轉單等效益，2021年台灣半導體產業表現優於全球，產值約1308億美元，年成長率高達31.8%。

展望2022年，MIC研究指出，在5G、人工智慧（AI）、物聯網等需求帶動下，台灣半導體相關產業都將持續成長。（編輯：楊蘭軒）1110325

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