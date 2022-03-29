上海封控出貨潮遞延 中菲行：解封後迎貨運小旺季

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（中央社記者賴言曦台北29日電）貨攬業者中菲行指出，上海COVID-19疫情封城現況解除後，預料會迎來一波海空運小旺季，且大多為高單價半導體貨品，廠商更出得起錢，「爆發力會更強」。

中菲行認為，香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、上海封城情況預計4月中旬會明朗化，預計會有一波因封城遞延的出貨潮，由於這波產品大多是高單價的半導體零組件，廠商更出得起錢，與去年第4季東南亞出貨潮相比，不排除「爆發力會更強」。

提及國內市場，中菲行指出，台灣今年3月出口量預估5萬噸左右，進口量則約3萬5000噸，整體市場相當健康。

海空運現況方面，中菲行表示，今年海運運價緩慢下滑，但還是在歷史高點，且無論海運或空運，台灣今年前2個月出口的艙位都是滿的，有利相關業者獲利。

談到歐美塞港情況，中菲行說明，目前候港情況為美西洛杉磯（Los Angeles）、美東查爾斯頓（Charleston）13天，紐約（New York）及諾福克（Norfolk）3至4天，歐洲的鹿特丹（Rotterdam）則是7天。

至於美西碼頭工人換約談判進度，中菲行表示，還沒有聽到相關消息，預計4月才會有明朗的訊息，目前也沒有出現預警式提早拉貨的情況。（編輯：楊蘭軒）1110329