俄烏談判有進展亞股多收高 投資人抱持謹慎態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港30日綜合外電報導）亞洲股市今天多收漲，俄烏談判出現進展，俄羅斯稱將大幅縮減基輔和切爾尼戈夫周邊軍事活動，升高外界對1個多月的烏克蘭戰爭將停火的希望，投資人對此樂見但抱持謹慎態度。

俄羅斯和烏克蘭代表在土耳其伊斯坦堡舉行談判，結束後俄國國防部副部長佛明（Alexander Fomin）表示，在烏克蘭維持中立和非核化議題上有進展，這是俄方關切的兩大要點。

烏克蘭談判人員阿拉哈米亞（David Arakhamia）則說，談判的結果已足夠進行領袖層級的會談。

然而，全球領袖對於和談進展的消息表達質疑，美國總統拜登表示他希望看到莫斯科當局承諾降低緊張的後續動作。

美國五角大廈表示，俄羅斯總統蒲亭只是將基輔附近的少數俄軍重新部署，可能準備在其他地點發動重大攻勢。

亞洲股市今天隨著前一天的歐美股市漲勢大多走高。

安達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「烏俄談判捎來的第一個佳音跡象，無論是多脆弱，都激勵股市勁揚。」

「亞股和其他人一樣，急切希望東戰線捎來好消息，因此以大漲來回應。」

不過，烏克蘭方面也傳出謹慎的訊息，提醒投資人可能樂觀過了頭。

烏克蘭總統澤倫斯基（（Volodymyr Zelensky）顧問羅德尼延斯基（Alexander Rodnyansky）告訴彭博電視：「看到市場反應如此強烈，某種程度上令人疑惑。」

「唯一能讓他們走向談判桌的，只有烏克蘭在戰場上告捷，以及在制裁方面更多的經濟壓力。」

駐莫斯科政治分析師明琴科（Evgeny Minchenko）也指出：「我想雙方在伊斯坦堡談判後的發言內容可能被嚴重誤解。」

「目前為止，我只聽到基輔和切爾尼戈夫周邊軍事行動將減少，因為俄軍集中資源對抗在（東部）頓巴斯（Donbas）的烏克蘭軍隊。」

亞洲主要股市今天除日本股市外，大多隨前一天的歐美股市漲勢收高。

東京股市日經指數收跌0.8%，來到28027.25點。港股恆生指數上漲1.4%，收22232.03點。上海綜合股價指數勁揚2.0%，收3266.60點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、威靈頓股市都收高。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110330