自行車股添新兵 明係掛牌上櫃盤中大漲38%

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（中央社記者潘智義台北31日電）專注中高階自行車成車廠明係今天以承銷價新台幣40元掛牌上櫃，盤中來到55.2元，大漲38%。

明係評估，受惠今年已取得全球前3大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計第2季開始陸續出貨，以及歐美市場自行車與電動輔助自行車需求暢旺，今年市場出貨量可望持續攀升。

明係董事長江永平透過新聞稿指出，深耕中高階自行車、電動輔助自行車市場，以車架開發能力、高品質車架塗裝技術，結合高彈性、少量多樣與客製化生產的競爭優勢，獲全球最大經銷商網絡，也是全球前3大自行車品牌之一客戶青睞，隨量產未來有望躍升成為最大客戶。

江永平說明，歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底，除現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用。

此外，近幾年隨著電動輔助自行車動力系統朝向微型化、輕量化發展，加上節能減碳環保概念提升，歐洲政府政策推動與補助自行車產業措施，已成為全球最大自行車出口國台灣關鍵發展重點。

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根據經濟部貿易局統計，2021年台灣自行車整體出口值突破歷史新高，達51.47億美元，年增39%，其中電動輔助自行車出口值13.144億美元，首度微幅超越整車（傳統自行車）出口值的13.143億美元，並已連續4年維持雙位數成長。

布局電動輔助自行車邁向智慧化生產，明係自2018年打造電動輔助自行車自動檢測設備取代路測，符合歐美電動輔助自行車組裝完成後需進行路測法規需求；銷售區域近95%在歐美地區的明係，在電動輔助自行車營收占比，從2018年的10.66%，到2021年的26.03%，成長了15.37個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110331