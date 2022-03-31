更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
首頁 / 證券

自行車股添新兵 明係掛牌上櫃盤中大漲38%

2022/3/31 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北31日電）專注中高階自行車成車廠明係今天以承銷價新台幣40元掛牌上櫃，盤中來到55.2元，大漲38%。

明係評估，受惠今年已取得全球前3大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計第2季開始陸續出貨，以及歐美市場自行車與電動輔助自行車需求暢旺，今年市場出貨量可望持續攀升。

明係董事長江永平透過新聞稿指出，深耕中高階自行車、電動輔助自行車市場，以車架開發能力、高品質車架塗裝技術，結合高彈性、少量多樣與客製化生產的競爭優勢，獲全球最大經銷商網絡，也是全球前3大自行車品牌之一客戶青睞，隨量產未來有望躍升成為最大客戶。

江永平說明，歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底，除現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用。

此外，近幾年隨著電動輔助自行車動力系統朝向微型化、輕量化發展，加上節能減碳環保概念提升，歐洲政府政策推動與補助自行車產業措施，已成為全球最大自行車出口國台灣關鍵發展重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據經濟部貿易局統計，2021年台灣自行車整體出口值突破歷史新高，達51.47億美元，年增39%，其中電動輔助自行車出口值13.144億美元，首度微幅超越整車（傳統自行車）出口值的13.143億美元，並已連續4年維持雙位數成長。

布局電動輔助自行車邁向智慧化生產，明係自2018年打造電動輔助自行車自動檢測設備取代路測，符合歐美電動輔助自行車組裝完成後需進行路測法規需求；銷售區域近95%在歐美地區的明係，在電動輔助自行車營收占比，從2018年的10.66%，到2021年的26.03%，成長了15.37個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族