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華碩旗下台智雲推AI應用 攜手新創年底估逾250家

2022/3/31 14:51（3/31 17:05 更新）
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華碩AI（人工智慧）雲創園區位於新北市淡水區，預計5月正式啟用，邀請新創團隊進駐，並將與台灣大哥大合作建置5G實驗室。中央社記者吳家豪攝 111年3月31日
華碩AI（人工智慧）雲創園區位於新北市淡水區，預計5月正式啟用，邀請新創團隊進駐，並將與台灣大哥大合作建置5G實驗室。中央社記者吳家豪攝 111年3月31日
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（中央社記者吳家豪台北31日電）電腦品牌廠華碩旗下華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章今天表示，華碩AI（人工智慧）雲創園區預計5月正式啟用，邀請更多新創團隊進駐，推估台智雲合作的新創團隊將從去年123家倍增到今年底超過250家。

台智雲24日獲華碩投資新台幣5.4億元，今天與台灣大哥大、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在淡水共同舉辦首屆台灣AI超算年會，以高速運算為主題，分享如何加速智慧應用創新、強化企業減碳布局效益。

華碩副董事長徐世昌致詞表示，華碩當初與台灣大哥大、輝達合作推出全球前20名的超級電腦「台灣衫二號」，後來華碩承接整個計畫、成立台智雲，希望把應用落地。台智雲有在地優勢，符合政府推廣AI在台灣生根的計畫。

吳漢章進行簡報時指出，台智雲的任務是把AI應用推廣到產業，提供AI工具服務、超高效能的超級電腦、容易取得的雲端服務。

他說，2020年台智雲與73家新創團隊合作，去年已增加到123家，目前超過150家，預估今年底將超過250家，涵蓋的應用領域包含精準醫療、自然語言處理、自駕車、半導體製程數位轉型、智慧城市AI影像平台、無機房醫院等。

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台智雲持續開發新平台，規劃與台灣大哥大合作，預計今年第2季發布雲網合一的5G實驗室，整合通訊與資訊技術，降低進入門檻。

另一項將在第2季發布的專案是國家級區塊鏈服務平台，台智雲預計與台灣區塊鏈大聯盟合作，讓更多開發者能更快把應用接軌到區塊鏈，目標市場包括保險投保理賠服務、教育學習歷程、食品安全鏈溯源、跨國貿易通關服務等。（編輯：張均懋）1110331

電腦品牌廠華碩旗下台智雲31日與台灣大哥大、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在淡水共同舉辦首屆台灣AI超算年會，華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，合作的新創團隊預計今年底增加到250家以上。中央社記者吳家豪攝 111年3月31日
電腦品牌廠華碩旗下台智雲31日與台灣大哥大、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在淡水共同舉辦首屆台灣AI超算年會，華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，合作的新創團隊預計今年底增加到250家以上。中央社記者吳家豪攝 111年3月31日
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