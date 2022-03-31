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低污染違章工廠納管大限截止 經部：約2千家未申請

2022/3/31 16:11
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（中央社記者梁珮綺台北31日電）低污染未登記工廠申請納管期限在3月21日截止，經濟部今天表示，初估有2000家未申請，詳細數字還需地方政府進一步盤點，預計4月底前出爐，屆時將由地方政府依工輔法查處，可勒令停工或斷水斷電。

經濟部中部辦公室主任郭坤明下午召開記者會，說明低污染未登記農地工廠申請納管進度以及查處情形，他說，申請納管家數近期爆量，從過去每週約4、500件呈現倍數成長，約1、2000件，甚至在3月21日最後一天截止日創下4000多件高峰。

郭坤明指出，由於申請案件爆量，初估有2000家未申請，詳細數字還需地方政府進一步盤點，預計4月底前出爐，屆時將由地方政府依工輔法查處，可勒令停工或斷水斷電。

郭坤明強調，目前工廠管理輔導法及相關子法皆已完備，各地方政府執行輔導相關作業有法源依據，每年也有穩定經費來源，納管輔導金及營運管理金共有24億元，其中最多是台中市6億元、彰化縣5.5億元、高雄市2.8億元。

根據統計，全台約有4.5萬家未登記工廠，截至目前為止，已有3.3萬家申請納管、7392家取得特登、47家已合法，郭坤明說，依照工輔法，申請納管後的工廠必須在明年3月19日前提改善計畫、119年3月19日前取得「特定工廠登記」，再進一步申請地目變更。

郭坤明強調，未登記工廠若要合法化，必須按照進度一步一步走，否則將喪失資格，面臨勒令停工或斷水斷電、拆除的結果。

他說，自從109年建議斷水斷電標準作業程序以來，已勒令167家業者停工，210家停止供水供電或拆除。（編輯：潘羿菁）1110331

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