榮成紙業再投35億 建低碳造紙產線

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（中央社記者梁珮綺台北31日電）經濟部今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，會中通過榮成紙業投資案，根據規劃，榮成紙業將投入新台幣35億元設置綠色包裝產線、低碳造紙產線，並改善製程，減少碳排。

根據經濟部台灣事務所資料，榮成紙業為台灣第二大工業用紙製造商，以回收廢紙做為生產原料，屬於5+2產業創新領域中的「循環經濟」，108年3月時為解決美中貿易戰所造成的原料成本結構失衡，決定擴大台灣生產基地，投入70億元建廠。

榮成紙業今年再申請第二案，將斥資35億元在桃園南崁廠、台中神岡廠與彰化二林廠設置綠色包裝產線、低碳造紙產線，改善製程、減少碳排。

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不僅如此，榮成紙業將廠內外的廢紙混合物與廢棄物再利用，作為燃料，也導入SRF生質能燃料、使用汽電共生鍋爐，並回收鍋爐所產生的蒸氣，達到節水效果。

截至目前為止，投資台灣三大方案已帶動1184家企業超過1兆6763億元投資，創造13萬3362個本國就業機會，包括258家台商返台投資約1兆449億元，帶來8萬998個就業機會，後續尚有4家企業排隊待審。（編輯：林興盟）1110331