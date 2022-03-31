疫情攪局 瓦城去年每股賺7.04元寫新低

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（中央社記者江明晏台北31日電）去年本土疫情攪局，對餐飲產業造成挑戰，瓦城去年每股盈餘（EPS）7.04元，為上市以來新低，但第4季獲利回升，每股盈餘達3.5元，未來將以3大成長動能為發展主軸。

2021年合併營收近42.3億元，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣1.61億元，每股盈餘（EPS）7.04元，經董事會決議每股發放現金股利4元，股票股利3.15元，盈餘配發率達101%。

2021年國內疫情升溫，政府當時頒布三級警戒禁止全台餐廳內用，對餐飲產業造成前所未有的挑戰，瓦城對此整合線上與線下資源，帶動營收逐月成長，自2021年8月起擺脫衰退、穩步回升，受惠年末聚餐熱潮衝刺營收，第4季每股純益3.5元。

2021年合併營收近42.3億元，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣1.61億元，每股盈餘（EPS）7.04元，經董事會決議每股發放現金股利4元，股票股利3.15元，盈餘配發率達101%。

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隨著國內疫情控制得宜，疫苗覆蓋率持續拉升，內需市場消費動能強勁，多人聚餐型態的餐飲需求仍處復甦、擴張階段，瓦城看好國內餐飲市場中長期發展，延續2022年開春首兩個月營收持續回升表現，今年將持續以多品牌策略聚焦台灣市場，並藉由線下餐廳，搭配線上雲端廚房外帶外送量能、線上平台「瓦城商城」自主研發產品銷售等管道，將營運量能極大化。

展望2022年，瓦城將以3大成長動能為發展主軸，第一、聚焦台灣市場積極拓點，新展店目標雙位數成長。第二、看好疫情生活下的新消費需求，持續整合線上、線下資源。第三、隨全球通貨膨脹、人力成本上升等影響，持續考驗連鎖經營企業的成本控管能力，瓦城泰統集團以「台灣」為基地，於年底前打造近5000坪的世界級「全球研發中心」，整合「資源運籌中心、品質保證中心、研發中心及廚藝管理學院」四大部門，加速布局台灣與國際市場。（編輯：楊凱翔）1110331