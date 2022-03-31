鏡電視爭議 NCC：換董事長會依法審理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北31日電）NCC今天把鏡電視行政調查報告送至立法院交通委員會，國民黨立委洪孟楷批報告「避重就輕」。NCC表示，審查過程中有人民陳情，都已考量相關事項並做成附款要求，董事長人事變更都會依法審理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日許可鏡電視新聞台執照，不過鏡電視在取得許可後，董事長已經換了3人，3月29日選出前中華電信董事長鄭優為鏡電視新任董事長，過程引發外界關注；立法院交通委員會日前作成決議，要求NCC在3月底前提交行政調查報告。

不過，報告一出，洪孟楷批評報告「避重就輕」，時代力量黨團晚間也發布新聞稿指出，NCC根本未就違法爭議進行說明，通篇報告充滿睜眼說瞎話的護航。

NCC書面報告指出，1月19日許可鏡電視新聞台申設案，就公司股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向，分別做成多項附加負擔及保留許可廢止權的附款，納入後續監理。

NCC指出，審查期間接獲民眾陳情，反映鏡電視前董事長裴偉擔任該公司有給職顧問、鏡電視員工與鏡週刊人員共用等情形，本於職責進行瞭解與調查，申請人鏡電視也回復，裴偉自辭任該公司董事長後，未擔任該公司任何職務或顧問，該公司未支付任何費用給裴偉等，這部分鏡電視30日也發布新聞稿明確說明，無欺瞞NCC情況。

NCC表示，在委員會議審議中，針對人民陳情及公司治理相關事項部分，做成詳盡的附款及行政指導，包括公司股東及其所屬企業，不可以跟公司有不當利益輸送，須謹守所有權與經營權分離原則等，確保公司治理完善。後續仍會針對相關事項繼續調查，如果鏡電視有所隱瞞，將會依法究辦。

NCC指出，3月11日收到鏡電視申請變更董事長、董事、監察人、總經理，因文件未完備，正請公司補正資料中；另報載鏡電視分別在3月25日及29日重新選任董監事及董事長一事，將等鏡電視遞件申請後，依相關規定、附附款許可要求、相關審查程序，續審理該公司負責人變更申請案。

NCC表示，依法審理鏡電視董事長變更案，不會有外界「換董事長不用NCC許可」的誤解。外傳該公司內部新聞自由受干預一事，NCC已經要求鏡電視設置的外部公評人翁秀琪協助調查，預計在後續程序中釐清事實。

外傳鏡電視營運計畫提到每年政府標案可拿新台幣11.7億元一事，NCC澄清，根據鏡電視營運計畫，規劃執照效期6年間，除了廣告營收，另有授權收入、政府標案與專案活動收入，估計各年度政府標案收入在2000萬到1.8億元間。依照附款，公司參與政府標案資訊應定期公開在官網。

立委批評鏡電視申設過程中補件次數超過30次，NCC表示，衛廣法與申設辦法都無明文限制補正次數。依照行政程序法第9條、第36條規定，NCC依法令規定與各會議決議的程序適時請當事人補正資料、釐清說明，並無違法。（編輯：楊蘭軒）1110331