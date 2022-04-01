上海全域靜態管理 日月光：物流有保障生產不影響

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（中央社記者張建中新竹1日電）上海為盡早實現社會面清零，採取「全域靜態管理」，半導體封測廠日月光投控表示，目前物流措施受到保障，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理。

中國疫情嚴峻，原本已分兩批次封控的上海，官方30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

日月光投控旗下環旭電子在上海廠區情況備受關注，日月光投控今天上午接受中央社記者詢問時回應，目前在物流措施受到保障下，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理，並提供廠區員工在日常生活上所有必需品及配套設施。

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根據環旭電子官網資料，環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等。

其中環旭上海張江廠提供客戶包括微小化尺寸與客製化產品、系統化生產的端對端解決方案；環旭相關企業環維電子的盛夏廠，位於上海浦東新區的張江高科技園區，盛夏廠主要提供智慧型可穿戴式裝置設計與製造服務；此外，環維電子旗下金橋廠位於上海浦東新區的金橋加工出口區，也提供智慧穿戴裝置設計與製造服務。（編輯：翟思嘉）1110401