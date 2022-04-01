3月新車掛牌3.94萬輛優於預期 缺車仍未解

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）在各大車廠擴大促銷下，3月新車掛牌3萬9442輛，年減8.7%，月增62.5%，優於原先預期，展望4月，車商表示，考量缺車問題持續，總市場預估為3.6萬輛。

車商今天表示，3月汽車總市場受惠於國產車廠擴大販促力道的刺激下，買氣仍然維持強勁，累積今年前3月的市場總量為10萬4344輛，年減14.2%。展望4月，雖然各大品牌仍將持續擴大販促力道刺激市場，但考量缺車問題持續存在，加上俄烏戰爭、通貨膨脹等負面影響，全月總市場預估為3.6萬輛。

根據監理所資料，3月單月新車掛牌數3萬9442輛，月增幅達62.5%，年減8.7%，前10大品牌廠3月銷售表現全數優於2月成長，相較去年同期呈現成長的有HONDA、FORD、TESLA、LEXUS；其中TESLA年增及月增均超過100%，分別為116.9%、145.6%。

龍頭廠和泰汽車TOYOTA 3月新車掛牌1萬1599輛，市場占有率29.4%。TOYOTA加計LEXUS合計掛牌1萬3776輛，市占率34.9%，創下3月市占率歷史新高紀錄，超越2009年的34.5%。

和泰表示，TOWN ACE上市累積訂單已經超過6000輛；同時帶動國內輕型商用車換購商機，3月輕型商用車台數比去年同期增加6成多。TOWN ACE以單一Pick-Up車型在3月領照達1084輛，與中華VERYCA平分秋色。COROLLA CROSS本月領牌數3457台，持續稱霸全車種銷售冠軍。

在進口車持續缺車之際，TESLA表現亮眼，3月單月新車掛牌1633輛，擠進前10大銷售排行榜，年增率達116%，月增率145.6%。

特斯拉台灣表示，Tesla Model 3繼2021年全年超過 5600輛掛牌的亮眼成績後，隨著本季度車輛軟硬體雙重升級，第1季掛牌逼近2300輛，再創台灣電動車單季掛牌紀錄。

福特六和3月新車掛牌2787輛，擠進銷售第3名，月增率達121.5%，年增也有4.4%，表現搶眼。（編輯：趙蔚蘭）1110401