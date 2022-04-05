傳Intel執行長再訪台 公司低調重申加強與合作夥伴互動

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）外媒報導英特爾（Intel）執行長季辛格正造訪包括台積電等亞洲供應商；英特爾回應，在COVID-19狀況允許前提下，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，以及其他主要利益關係人的在地互動。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年底曾經來台，各界高度關注與台積電是否有進一步合作。今天再傳出季辛格正造訪台灣、日本等包括台積電在內的亞洲客戶及供應商。對此，台積電不回應。

英特爾則回應表示，在COVID-19狀況允許的前提下，執行長季辛格和英特爾團隊的其他成員，將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商夥伴，以及其他主要利益關係人的在地互動。

英特爾指出，當英特爾公司和產業內其他成員共同努力推動創新、促成全球供應鏈的平衡和韌性時，這些互動與會面都是至關重要的。（編輯：楊凱翔）1110405