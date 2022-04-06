春節後新建案推案量增 海悅3月營收4.9億元

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（中央社記者賴言曦台北6日電）代銷業者海悅公布今年3月合併營收為新台幣4.89億元，月增45.49%，其中代銷收入達4.75億元；主要動能為春節後新建案推案量成長。

海悅今天公布2022年3月合併營收逾4.89億元，月增45.49%、年增14.86%。其中，代銷收入超過4.75億元，年增11.54%，另有認列子公司微笑海悅營建收入1419萬元。

海悅的今年第一季表現方面，合併營收共10.95億元，年減11.32%；代銷收入10.43億元，營建收入5193萬。

海悅表示，3月代銷收入的主要動能為春節後推案量成長，帶動全台建案接待中心的來客數破千人，另全台新建案銷售指標表現穩健，推升3月合併營收較今年2月及去年同期成長。

觀察全台房市供需市場，海悅表示，主要城市的土地取得不易，加上缺工、造價與資金成本上漲等因素，導致房價下修不易。

展望今年，海悅表示，目前總計在手案量維持2000億元的高檔水位，未來營運策略以多元為主軸，預計今年上半年推案可挹注代銷收入與轉投資收益。（編輯：黃國倫）1110406