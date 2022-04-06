錼創-KY創新板第一上市案 證交所審議通過

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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所今天舉行上市審議委員會，通過PlayNitride Inc.錼創科技初次申請股票創新板第一上市案，將有機會成為「台灣創新板」首家掛牌公司。

台灣證券交易所發布新聞稿表示，台灣創新板是台灣資本市場發展的重要里程碑，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力，或創新經營模式的公司申請上市；錼創科技（PlayNitride Inc）為台灣證券交易所第1家通過上市審議委員會審議的股票創新板第一上市公司。

錼創科技公司資本額約新台幣10.08億元，主要業務為氮化物半導體材料相關應用研發、製造及銷售，營業收入以COC（Chip on Carrier,晶片載板）及技術服務為主。

錼創科技2020年度稅前淨損14億9401萬元，每股稅後虧損21.57元；2021年度稅前淨損12億1810.9萬元，每股稅後虧損14.14元。

錼創科技2021年度市場結構為韓國占62.11%、台灣占35.55%、其他占2.34%；截至2022年2月11日全體董事8席，持股計35.3%。（編輯：黃國倫）1110406