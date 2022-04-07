上銀3月營收衝42個月高點 第1季站14季高點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）傳動元件大廠上銀自結3月合併營收新台幣27.12億元，是42個月來高點，第1季自結營收75.67億元，是14季以來高點。

上銀自結3月合併營收27.12億元，較2月24.53億元增加10.5%，比去年同期21.6億元成長25.56%，是2018年10月以來高點；累計今年第1季自結合併營收75.67億元，較去年同期59.91億元成長26.3%，是2018年第4季以來高點。

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美系外資法人指出，上銀大型線性滑軌和滾珠螺桿產品訂單需求穩健；不過因原材料價格上漲因素，產品交期拉長，其中線性滑軌交期平均3個月至3.5個月，滾珠螺桿交期4個月至4.5個月，主要是工具機和車用產業設備需求旺。

展望第2季，另一美系外資法人評估，包括半導體、工具機、車用和電動車、電動車電池等產業設備對滾珠螺桿和線性滑軌需求持續強勁，歐洲市場拉貨力道仍強，目前訂單能見度看到第3季，預估今年上銀業績年成長幅度可到兩位數百分點。（編輯：蘇志宗）1110407