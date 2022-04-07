金管會振經濟 准期貨商投資貿易公司做倉單交易

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會今天發布函令開放14家專營期貨商可用自有資金轉投資貿易公司從事倉單買賣等業務，由於高雄港有6處為倫敦金屬交易所（LME）指定授權的倉儲場所，開放期貨商轉投資貿易公司進行倉單業務，可望振興高雄港經濟。

有金屬需求的廠商而言，透過期貨商貿易子公司進行倉單交易，進口每噸金屬中介價格將比透過一般貿易商進行現貨交易便宜，有望大幅節省成本；對期貨商而言，也將有機會藉此拓展多角化業務，開拓獲利來源。

金管會今天發布函令開放本國專營期貨商得以自有資金轉投資於國內設立貿易公司，從事倉單等相關業務。

目前高雄港有6處經LME指定授權的倉儲場所，在金管會放寬期貨商轉投資貿易公司從事倉單業務後，國內有金屬需求的廠商將可和期貨商轉投資的貿易公司進行倉單交易，再自高雄港提領現貨。

金管會證期局副局長高晶萍說，國內有部分廠商有進口金屬需求，原先都透過貿易商買賣工業金屬現貨，中介費用較高，每噸金屬中介價格約為2400美元；廠商因此建議金管會放寬期貨商設立貿易子公司從事倉單業務，因廠商若透過倉單交易，每噸金屬中介價格僅1800美元，廠商將可大幅節省成本。

根據財政部統計，銅、鉛、鋅、鋁、鎳、錫等6項有色金屬2020年進出口貿易量為新台幣4421億元，高雄港標準化倉儲滿倉市值推估為500億元至600億元區間。金管會也盼開放期貨商轉投資貿易公司後，期貨商可透過貿易子公司切入倉單市場，打開業務多角化經營模式，開拓獲利來源。

在政策限制上，金管會要求期貨商最多僅能設立1家貿易子公司，且必須由期貨商100%持股，最低實收資本額定為新台幣1億元。貿易公司業務範圍則以國內外期貨交易所倉單買賣、交換、避險、融資及其他與倉單相關業務為限。

目前國內有14家專營期貨商，即日起若符合一定資格條件，可向金管會申請轉投資貿易公司，包含最近3個月期貨商調整後淨資本額占期貨交易人未沖銷部位所需客戶保證金總額比率，加計轉投資金額試算後不得低於4成；最近期經會計師查核簽證或核閱財報無累積虧損等。

高晶萍也說，先前已有2家期貨商向金管會初步表達有意願轉投資貿易公司。（編輯：楊蘭軒）1110407